Давно искали место, где о вас позаботятся так, как вы заслуживаете? Мы — центр эстетических технологий со свежим взглядом на сферу красоты. Наши мастера – квалифицированные специалисты со стажем, а оборудование по всем стандартам – одно из лучших. Мы не экономим на красоте наших дорогих гостей и во всём стремимся к совершенству.
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Краткий список косметологических услуг клиники
Инъекционная косметология
Биоревитализация, ботулинотерапия, мезотерапия
Терапевтическая косметология
Пилинги, ультрозвуковая чистка, микронидлинг, лимфодренажный массаж лица
Лазерная косметология
Лазерная шлифовка и омоложение, лечение рубцов, шрамов и пигментных пятен, лечение угревой сыпи
Эстетическая косметология
Комплексные уходы за лицом и телом, неинвазивная карбокситерапия, массаж лица и тела
Лечение целлюлита и удаление жировых отложений под контролем температурного датчика. Лазерная эпиляция.
Лечение акне и постакне
Ручная (механическая) чистка, химическая и аппаратная, мезотерапия
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О специалистах
Мастера нашей клиники
Мы понимаем, что сложно найти своего специалиста, которому вы смогли бы довериться. Поэтому мы всегда развиваем свои профессиональные и социальные навыки, чтобы вы могли чувствовать себя уверено и комфортно во время консультации и процедур.
Лариса Романова
Главный врач Врач-косметолог, дерматовенеролог
Анна Старцева
Врач-эстетист Врач-педиатр
Ирина Прилепская
Парикмахер-универсал
Елена Бирюкова
Парикмахер-универсал
Дарья Карпухина
Мастер массажа
Денис Красовитов
Мастер массажа
Дмитрий Ефимов
Мастер массажа
Олеся Бородина
Мастер ногтевого сервиса
С дипломами, сертификатами и лицензиями персонала вы можете ознакомиться по ссылке
О специалистах
Список компетенции клиники в следующих сферах
Мы специализируемся во всём, что связано с красотой и готовы предоставить вам наш многолетний опыт.
Парикмахерские услуги
Мы предоставляем широкий перечень услуг по стилизации и уходу за вашими волосами. Опытные мастера готовы прийти на помощь в любой ситуации: будь это повседневный стайлинг или подготовка к важному торжеству.
Ногтевая эстетика
В нашем центре вы можете получить профессиональный ногтевой сервис, не опасаясь за свое здоровье. Наши мастера с радостью осуществят все ваши желания и фантазии, а материалы высочайшего класса гарантируют качество и долговременный эффект.
Массаж
В нашем центре представлены услуги медицинского массажа. У нас вы можете по-настоящему расслабиться и провести время в уединенной, спокойной обстановке, а в это время наши опытные мастера позаботятся о вашем здоровье.
Скидки и акции
У нас регулярно появляются новые скидки и акции. Следите за обновлениями
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В результате проведения массажа повышается общий тонус и тургор тканей, улучшается подвижность суставов и сократительная способность мышц, устраняются болевые симптомы, замедляется процесс старения.
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